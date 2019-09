TC no Congresso Internacional das Instituições Superiores de Auditoria

Dentre os membros da delegação angolana e que compõem a equipa técnica constam a Juíza Conselheira da 1ª Câmara do TC, Eva de Almeida, o Juiz Conselheiro da 2ª Câmara do TC, Rigoberto Kambovo, o Director do Gabinete da Juíza Conselheira Presidente, Wálter Pacheco, o Director dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas, José Miguel, e o técnico de Relações Internacionais, António Jorge. Fazem ainda parte da delegação membros da equipa de suporte das áreas de Comunicação e Imagem, Cerimonial e da Segurança.

Até ao dia 28 do corrente, Moscovo vai ser o foco da atenção dos auditores de todo mundo. Esta 23ª edição do INCOSAI está a reunir órgãos superiores de fiscalização financeira de 194 países.

Segundo o Presidente da Câmara de Contas da Federação Russa, Aleksei Kudrin, o Congresso está a decorrer em torno de dois temas principais, “As Tecnologias da informação para o desenvolvimento da administração pública” e “O papel das Instituições Superiores de Auditoria na consecução de prioridades e objectivos nacionais”.

Durante a realização do INCOSAI vão ser ainda incluídas algumas pequenas-sessões estratégicas com vista a promover a reflexão sobre o desenvolvimento da INTOSAI, buscar melhores práticas para aumentar o desempenho da organização, garantir a confiança entre os órgãos de fiscalização e de outras entidades.

Dizer que uma das tarefas da INTOSAI, é analisar a prática do controle financeiro conduzida pelos membros da organização.

O Congresso INCOSAI é realizado uma vez em três anos. A primeira edição foi realizada em 1953 em Cuba. E por África, o evento já passou por 3 países. O primeiro a albergar foi o Quénia. Fê-lo aquando da 10ª edição do INCOSAI, em 1980.