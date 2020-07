Taxa de reembolso desce 10 pontos percentuais

A Redução da taxa de reembolso de 35% para 25%, é uma das medidas adoptadas pelo Executivo, no sentido de potencializar a receita não petrolífera e cobrir parte do Gap de financiamento causado pela Pandemia, afirmou a ministra das Finanças Vera Daves, no almoço conferência realizado pela Media Rumo, em Luanda.

A medida, segundo Vera Daves, visa a dotar a Conta Única de Tesouro (CUT) de maior liquidez para o Estado fazer face aos eventuais défices de tesouro.

Neste âmbito, O Executivo agravou o Imposto Especial de Consumo (IEC) para tabacos e derivados (25% para 30%) com o intuito de reduzir a procura e consumo. Também foi aumentado o IEC para automóveis de Luxo (2% para 10%), a intenção é registar uma maior contribuição da classe alta quando comparado à maioria da população.

Foi retirada as isenções do IVA na cesta básica na importação e aumentou-se as tarifas de exportação de produtos nacionalizados.