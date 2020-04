Taxa de Inflação sobe para 19,62%

De acordo com dados constantes num documento divulgado, recentemente, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a variação homóloga situa-se, hoje, em 19,62 por cento, registando um acréscimo de 2,06 pontos percentuais com relação a observada em igual período do ano anterior.

O documento explica ainda que a classe correspondente a secção de “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 1,14 pontos percentuais durante o mês de Março.

Esta classe de produtos não alimentares é seguida das classes de Bens e Serviços Diversos, Vestuário e Calçado, Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção, com um registo de 0,13 pontos percentuais cada. Por outro lado, as restantes classes tiveram contribuições inferiores a 0,13 pontos percentuais, revela o INE.