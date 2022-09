Taxa de inflação abaixo dos 20% em Agosto de 2022

A economia angolana registou uma taxa de inflação de 19,8% em Agosto de 2022, uma redução de 6,3 pontos percentuais (pp) face ao período homólogo, de acordo com os dados do relatório do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o IPCN, a inflação apresentou o menor registo desde Abril de 2020, quando a taxa fixou-se nos 20,8%.

Em termos mensais, segundo o INE, a inflação em Agosto de 2022 foi de 0,76%, uma redução de 0,05 pp em comparação com Julho deste ano. A inflação acumulada no período em análise foi de 10%.

Das 12 classes que servem de base ao cálculo da inflação, a classe vestuário e calçados foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 1,69%. Destacam-se também aumentos dos preços verificados nas classes: saúde com 1,68%, bebidas alcoólicas e tabaco com 1,32% e bens e serviços diversos com 1,25%.

Ainda de acordo com o INE, do ponto de vista geográfico, as províncias que registaram menor variação nos preços foram: Moxico com 0,6%, Uíge 0,6% e Bié com 0,6%.

Por sua vez, as províncias que registaram maior variação nos preços foram: Zaire com 1,13%, Cuanza Norte com 1% e Cuanza Sul com 0,96%.

Em Luanda, principal centro de consumo do País, a inflação foi de 19,4%, o que representa uma redução de 10,2 pp em relação a observada em igual período do ano anterior. A taxa mensal foi de 0,70% sendo necessário recuar até Junho de 2020 para encontrar o menor registo.

Na capital do País, segundo o IPCN, a classe comunicações foi a que registou o maior aumento de preços com 2,24%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes bebidas alcoólicas e tabaco com 1,99%, vestuário e calçado com 1,98% e saúde com 1,94%.