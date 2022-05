Taxa de desemprego reduz 2,1 pp no primeiro trimestre de 2022

A taxa de desemprego no País fixou-se nos 30,8% no primeiro trimestre de 2022, revelam os dados do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comparação com o trimestre anterior, indicam os dados do IEA, houve uma redução de 2,1 pontos percentuais (pp), ao sair de 32,9% no último trimestre de 2021 para os actuais 30,8%.

Ainda no período em análise, o número de desempregados foi de 4 995 991, que representa uma redução de 6,6% quando comparado com o quarto trimestre de 2021. Em termos homólogos, o número de desempregados aumentou 5,3% ao sair de 4 744 020 para 4 995 991.

As estatísticas do INE apontam igualmente para redução de 57,2% da taxa de desemprego (na população jovem dos 15 aos 24 anos de idade) no primeiro trimestre de 2022.

A taxa de emprego na área urbana foi de 80,4%, enquanto na rural 51,4%. Mais da metade 55,5% da população empregada encontra-se na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio por grosso e a retalho com 17,8%.

Segundo o estudo do INE, a taxa de emprego em Angola no primeiro trimestre de 2022 foi de 62,5%.