Taxa de desemprego nos EUA cai para 5,2% em Agosto

A taxa de desemprego nos Estados unidos caiu duas décimas para 5,2% em Agosto, o nível mais baixo desde que a pandemia da COVID-19 atingiu o mercado do trabalho, avançou o Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

De acordo com a Lusa, a percentagem registada em Agosto está em linha com as estimativas dos analistas, face à retoma da actividade económica.

No mês passado, foram criados 235 000 empregos nos EUA, quando no mês anterior registaram-se mais 1,05 milhões.

O sector privado contabilizou mais 243 000 postos de trabalho, no período em causa, o que compara com os 798 000 empregos criados em Julho.

No mês em causa, o sector público verificou menos 8 000 postos.

Os valores pagos por hora aos trabalhadores aumentaram, em média, 4,3% no último ano.

A COVID-19 provocou pelo menos 4529 715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.