Taxa de desemprego cresce 31,8% no quarto trimestre de 2019

A taxa de desemprego na população com 15 ou mais anos de idade, no quarto trimestre de 2019, foi estimada em 31,8%, valor superior em 1,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, estimado em 30,1%.

De acordo com uma nota do Instituto Nacional de Estatística, que o Mercado teve acesso hoje, a população desempregada com 15 ou mais anos, estimada em 4.627.158 pessoas, no quarto trimestre de 2019, aumentou em 8,3%, cerca de 356.053 pessoas, em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, quando se verificam 4.271.105 pessoas.

Ao passo que a população empregada com 15 ou mais anos (9.924.675 pessoas), no mesmo período, diminuiu em 6.873 pessoas (0,1%) em relação ao trimestre anterior.

A taxa de desemprego de jovens com 15-24 anos de idade do quarto trimestre, situou-se em 56,5%, mais 2,3 pontos percentuais do período homólogo de 2019.