Taxa de desemprego cresce 1,1 PP no II trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que 4 960 162 pessoas perderam o emprego no segundo trimestre de 2021, no relatório sobre o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA) publicado esta semana.

De Abril a Junho do ano em curso, o número de pessoas desempregadas registou um aumento de 4,6% em comparação com o trimestre anterior, o que significa que mais 216 142 angolanos foram para o desemprego, elevando a taxa de desemprego para 31,6%.

De acordo com o IEA, o desemprego em Angola registou um aumento de 3,8% em comparação com o trimestre anterior quando se situou nos 30,5%.

A taxa de desemprego (31,6%), somada à inflação de Junho de 2021 de 25,3%, coloca o Índice de Miséria de Angola nos 56,9% de acordo com cálculos efectuados pelo Mercado.

O aumento do desemprego veio acompanhado de uma redução no emprego ao registar uma taxa de 61,7% uma redução de 1,5% face ao trimestre anterior, perfazendo uma população empregada de 10 715 234.

Mais da metade da população empregada (55,3%) encontra-se no sector da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio por grosso e a retalho com 18,6%, sendo as actividades financeiras, imobiliárias e de consultoria o sector que menos emprega.