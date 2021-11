TAP vai receber mais 150 milhões para compensar danos da COVID

Nas próximas semanas deverá entrar nos cofres da TAP um valor superior a 150 milhões de euros de compensação pelo impacto das medidas de contenção da pandemia, com verbas injectadas pelo estado português.

Esse valor, que acresce a compensação de 467 milhões de euros já recebida, será pago em duas tranches referentes ao segundo semestre de 2020 e ao arranque de 2021. O apoio dá novo fôlego à companhia aérea, que aguarda ainda a ‘luz verde’ de Bruxelas ao plano de reestruturação, noticiou o Jornal Económico.



Ao que o JE apurou, as negociações estão neste momento centradas na cedência de slots (reservas de espaço para descolar e aterrar aviões), enquanto a TAP afastou já mais cortes de pessoal e de aviões e garante o montante de auxílio inicialmente previsto de 3,2 mil milhões de euros.



Fonte próxima ao processo revelou ao Jornal Económico que a TAP vai receber mais de 150 milhões de euros pelos prejuízos da COVID-19, cuja autorização de Bruxelas para o novo auxílio à TAP é aguardada para breve.

O montante da nova injecção será recebido em duas tranches: uma de 100 milhões, referente aos prejuízos do segundo semestre de 2020, e outra, acima dos 50 milhões, relativa às compensações do último confinamento de três meses e meio no início deste ano.