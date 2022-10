Tanzânia e Moçambique Unem Esforços para criar império de hidrocarbonetos em África

Moçambique e Tanzânia assinaram recentemente vários acordos nos domínios da segurança, recursos e desenvolvimento de infra-estruturas, com destaque para a cooperação em matéria de “Exploração e Extracção de Hidrocarbonetos”.

A Autoridade Reguladora das Comunicações da Tanzânia também se comprometeu a aumentar a cooperação em matéria de comunicação com a sua homóloga moçambicana através da Associação de Reguladores das Comunicações da África Austral.

Estes acordos recentes têm numerosas implicações geopolíticas que mudam o jogo. Verdade seja dita, a crescente importância de Moçambique à escala global não pode ser negada. O País tem estado entre as economias de crescimento mais rápido na África Subsaariana nos últimos 20 anos, com um crescimento médio anual do PIB real de 7,4%.

Vários indicadores de progresso do desenvolvimento humano – tais como o PIB per capita, o número de habitantes pobres e a esperança de vida – melhoraram significativamente. Este forte desempenho foi ajudado pela implementação determinada de políticas macroeconómicas credíveis e reformas estruturais, um ambiente externo favorável, apoio dos doadores e, nos últimos anos, a descoberta e exploração dos recursos naturais.

Do mesmo modo, durante a última década, apesar do rápido crescimento populacional, a Tanzânia alcançou um crescimento económico relativamente forte e taxas de pobreza decrescentes. O país continua a ser de rendimento médio inferior, apesar da contracção global do PIB per capita induzida pela pandemia em 2020.

Grande parte do sucesso do desenvolvimento do país durante a década passada baseou-se na sua localização marítima estratégica, recursos naturais ricos e diversificados e estabilidade sociopolítica, bem como no seu turismo em rápido crescimento.