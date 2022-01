Taiwan anuncia crédito de mil milhões para apoiar comércio na Lituânia

Taiwan anunciou nesta terça-feira que vai estabelecer uma linha de crédito de mil milhões USD para apoiar o comércio na Lituânia, onde as empresas estão afectadas por um conflito com a China devido às relações diplomáticas com Taipé.

Segundo a Lusa, a Lituânia permitiu que Taiwan abrisse uma representação diplomática em Vílnius em Novembro passado, decisão que despertou a fúria da China, que não reconhece o estatuto de Estado à ilha que considera ser uma das suas províncias.

Como medida de retaliação, Pequim limitou os seus laços diplomáticos e comerciais com o país europeu, enquanto os líderes empresariais e autoridades lituanas dizem que a China está a bloquear as importações do pequeno estado báltico.

Na semana passada, Taiwan anunciou um fundo de 200 milhões USD para investir na Lituânia.

Agora, Taipé está a planear uma linha de crédito de milhares de milhões USD.

Esses fundos vão estar “disponíveis para qualquer projecto que possa beneficiar o desenvolvimento industrial entre Taiwan e a Lituânia”, disse o ministro taiwanês do Conselho Nacional de Desenvolvimento, Kung Ming-hsin.

Kung Ming-hsin salientou que Taiwan “fará o seu melhor” para apoiar as empresas lituanas afectadas pelo conflito com Pequim.