TAAG autorizada a adquirir seis novas aeronaves

O Presidente da República, João Lourenço, aprova, no âmbito do regime jurídico de Emissão e Gestão da Dívida Pública Directa e Indirecta, a concessão de garantia do Estado (Garantia Soberana) ao Contrato de Financiamento celebrado entre a TAAG e o Sindicato Bancário, representado pelo ABSA Bank Limited, no valor global de 118 milhões USD, para a compra de seis novas aeronaves Havilland Dash 8.

Pela emissão da presente Garantia Soberana, a TAAG deve pagar uma taxa no montante correspondente a 1% do valor do financiamento, assim como deve reportar mensalmente ao Ministério das Finanças sobre o grau de execução do Plano de Reestruturação da Empresa.

O Acordo de garantia consta no Despacho Presidencial nº 49/20 de 1 de Abril.