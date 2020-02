TAAG atinge eficiência económica com chegada no fim de Março dos aviões Dash Dois dos seis aviões Dash 8-400 comprados pela TAAG ao construtor canadiano Havilland Aircraft devem chegar ao País no fim de Março, o primeiro, e em Abril, o segundo, num programa que se estende até ao fim do ano, revelou o presidente da Comissão Executiva.