TAAG alinha estratégias aos desafios mundiais

A TAAG Linhas Aéreas de Angola participou de 2 a 5 do corrente mês, em Boston, Estados Unidos da América, na Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Representada pelo presidente da Comissão Executiva, Rui Carreira, a companhia de bandeira angolana fez-se presente no fórum no cumprimento da agenda funcional e operacional da empresa.

A maior cimeira da aviação civil internacional apelou fortemente aos governos para a reabertura das fronteiras, de forma a estimular o tráfego aéreo internacional, a moderação das taxas de serviços aeroportuários e de navegação aérea, entre outros tópicos.

Conforme dados obtidos pelo Jornal de Angola, a IATA apresentou, no seu relatório de actividades anual de 2020, várias soluções digitais que garantem a retoma gradual dos voos com a segurança semelhante à fase pré-pandemia.

A cimeira encerrada, esta terça-feira, teve vários painéis de debates, com temas associados aos desafios que as companhias aéreas enfrentam e as oportunidades de mercados que possam explorar.