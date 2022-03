Supervisor propõe criação de task force para criptoactivos

O Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF) propôs ao Executivo a criação de uma task force multissectorial com vista a avaliar os impactos transversais decorrentes da emissão, custódia e comercialização de activos virtuais na economia angolana, apurou o Mercado.

A proposta foi avançada na primeira reunião ordinária do Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro, do exercício de 2022, presidido pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.

Em linha com a recomendação nº 15 do Grupo de Açcão Financeira (GAFI), o CSSF, em parceira com a Unidade de Informação Financeira (UIF), elaborou um documento sobre a necessidade de se entender plenamente o funcionamento dos activos virtuais, na perspectiva do eventual aproveitamento das potencialidades no aprofundamento e diversificação do sistema financeiro.

O documento visa criar maior inclusão financeira, de modo a orientar os intermediários financeiros e público em geral e, simultaneamente, definir o melhor enquadramento jurídico que se mostrar necessário para a supervisão dos activos virtuais e respectivos prestadores de serviços; a fim de mitigar os riscos associados ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Na visão do Team Leader da Tech21 África, Kiesse Canito, trata-se de uma iniciativa positiva do CSSF, uma vez que os criptoactivos representam uma mais-valia para o sistema financeiro nacional e para os usuários destas moedas que muitas vezes se vêem obrigados a recorrer às corretoras internacionais.

“Com uma legislação criada vai ser possível instalarmos serviços de custódia e intermediação ligadas à compra e vendas de criptoactivos e o Executivo ganharia mais instituições para buscar recursos através de impostos”, disse.

Para Kiesse Canito, já vamos tarde, na medida em que muitos países africanos já deram passos significativos. “É necessário ponderarmos e ver o impacto em determinados países para partirmos de uma base mais sólida”, acrescenta.

Geração de renda

Para o consultor de governança e cibersegurança, José Varela da Silva, os criptoactivos representariam uma solução para o o sistema financeiro angolano, face à simplificação no processo de mineração (etapas de criação das criptomoedas) e acabariam por gerar fonte de renda para muitos cidadãos detentores de algum processador.

Apesar das vantagens, José Varela da Silva defende que não é o momento ideal para aderirmos às criptomoedas, na medida em que “o nosso mercado informal ainda tem um peso enorme sobre o mercado formal, ditando muitas vezes indicadores sobre o mesmo”.

Ainda disse que é preciso regular todo o mercado informal, não ditando necessariamente novas regras ou implementar modelos mais funcionais para o regulador, mas compreender como ele realmente pode ser integrado com as soluções actuais (criptomoedas) e depois começar a regular-se com normas cada vez mais eficazes.

A reunião serviu ainda para olhar as linhas de orientação estratégica para o biénio 2022/2023 do CSSF, assente em quatro pilares fundamentais que prevêem oito objectivos operacionais e 28 acções, que concorrem para melhoria da transparência, credibilidade e eficácia dos instrumentos de supervisão, estabilidade do sistema financeiro, bem como da inclusão financeira.

A primeira reunião ordinária do CSSF, do exercício de 2022, contou com a participação dos membros permanentes, designadamente, do governador do BNA, José de Lima Massano, os presidentes dos Conselhos de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Elmer Serrão e Maria Uini Baptista, respectivamente, bem como a Unidade de Informação Financeira (UIF).