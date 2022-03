Superavit da balança comercial duplica e chega aos 4,11 biliões kz em 2021

A balança comercial registou um superavit de pelo menos 4,1 biliões kz em 2021, o que reflecte um crescimento de (aproximadamente) 99%, face a 2020 cujo registo foi de quase 2,07 biliões Kz, apurou o Mercado no relatório do Comércio Externo, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No último trimestre de 2021,o valor das exportações fixou-se em 5,9 biliões kz, um aumento de perto de 58%, face ao mesmo período em 2020, cujo montante foi de 3,7 biliões kz.

O crescimento é justificado pelo aumento do preço do petróleo, principal produto de exportação.

De acordo com o economista Maximiano Muende, é um quadro positivo para a economia. A alta do preço do crude tem influenciado os indicadores económicos de Angola.

O superavit (4,1 biliões kz), explicou, é um valor encorajador para o País, representando um estímulo de divisas, que é o “combustível” para o funcionamento da economia .

Segundo ainda o relatório, as exportações do crude (maior fonte de receita do Estado) registaram o crescimento de 69% no quarto trimestre de 2021, face ao período homólogo.

O crescimento do quarto trimestre de 2021 representou um crescimento de 9%, comparativamente ao terceiro trimestre de 2021;reflectindo um peso de 95% nos principais produtos exportados.

Na visão do economista, a “petrodependência” continua a ser uma realidade no País. E será assim ainda por muito tempo.

As políticas públicas e a execução do próprio processo de diversificação da economia (continuou) carecem de muitos ajustes, sendo que os constragimentos vão desde a elaboração das políticas à adequação com a realidade económica e financeira das empresas e das famílias.

“Comportamentos desviantes praticados no passado, no que tange à selecção e financiamento de projectos, a morosidade dos efeitos da reforma administrativa também tem atrasado este processo”.

Peso dos diamantes

O outro destaque recaí para os diamantes que representam um peso de 3,9% das exportações, seguido pelos “minerais e mineiros”, máquinas e equipamentos que reflectiram 0,2% em relação ao valor.

Sector agrícola

O relatório divulgado pelo INE também dá conta que as exportações de alimentos em 2021 tiveram um crescimento de 50%, relativamente a 2020.

Ainda em 2021, registou-se um crescimento de 2,3% das exportações de alimentos no quarto trimestre, comparativamente ao terceiro do mesmo ano.

Ao contrário deste crescimento, está as exportações de produtos agrícolas que registaram uma queda de 42% em 2021, face a 2020 fixando-se em 12, 6 mil milhões kz contra 7,3 mil milhões kz.

Para Maximiano Muende, estes números podem representar um desinvestimento na agricultura, devido às perdas e à fraca produtividade.

Mais adiante, o economista afirmou que a depreciação da moeda nacional (Kwanza) durante (quase) nove meses e a política monetária restritiva do BNA contribuíram para redução das importações.

“A dependência de Angola ao exterior é absoluta, influenciada pelos ciclos económicos. A diversificação da economia é o único meio que pode ser mais resistente aos choques externos”, disse.

Bens de consumo dominam importações

As importações registaram um crescimento de 8,4% no período em análise, fixando-se em 1,8 biliões kz, comparativamente a 2020 cujo valor foi de 1,6 biliões kz.

O valor das importações de bens de consumo no quarto trimestre de 2021 cifrou-se em 620,5 mil milhões kz, contra 511,4 mil milhões kz do período homólogo de 2020, representando um aumento de 21,3%.

O aumento das importações foi observado na maior parte das categorias de produtos, com realce para matérias têxteis que apresentou um incremento de 75,1 mil milhões kz. A importação de bens de consumo apresentou um peso de 34,3% na estrutura das importações, enquanto o peso dos bens intermédios e de capital foi de 28,5% e 19%, respectivamente.

A Europa representou 39,9% das importações de Angola; Ásia 38,7%, África 10% e América do Norte com 5,9%.

A China continua a ser o maior fornecedor de Angola com um peso de 15,2% nas importações, seguido por Portugal - 12,4%; Países Baixos - 8,7%, Índia - 6,2% e Estados Unidos da América - 5,4%.

A nível de África, o Togo é quem mais fornece ao País, tem um peso de 48,7% sobre as importações.

Relativamente às exportações, o continente asiático tem sido o maior destino dos produtos nacionais com um peso de 77%, seguido pela Europa - 13,1%; América do Norte - 3,9% e África- 2,6%.

No continente africano, a África do Sul é que mais compra, contribuindo com 54,9%, seguido pela República Democrática do Congo - 28,3%; Namíbia - 4,6%; Marrocos - 3,9% e Congo (Brazzaville) - 2,4%.

Os maiores exportadores, segundo os dados do INE, foram a China - 57,4%, Índia - 9,3%, Espanha - 5,2%, Emirados Árabes Unidos - 4,5% e Tailândia - 3,2%.