Sudão atinge inflação de 99% devido ao aumento dos preços dos alimentos

Essa taxa já havia subido para 82% no mês anterior, em um ano. Mas o aumento dos preços de grãos, carne, leite e pão aumentou ainda mais a inflação.

Apesar da transição política no Sudão, que levantou esperanças de reforma após a derrubada do presidente Omar al-Bashir em Abril de 2019, a economia do país permanece sob uma crise profunda.

O aumento da inflação, a escassez de moedas estrangeiras e a enorme dívida pública estão entre os desafios mais prementes do país.

No mês passado, as autoridades sudanesas decidiram aumentar o preço do pão: uma libra sudanesa (cerca de 2 centavos de dólar) só pode comprar um pão de 50 gramas, em comparação com um pão de 70 gramas anteriormente.

A triplicação do preço do pão foi o gatilho para as primeiras manifestações de rua contra Omar al-Bashr em Dezembro de 2018. As manifestações em massa continuaram por meses antes de o exército depor o presidente em Abril, após um reinado de 30 anos