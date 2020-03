Subida de preços reúne BNA e grandes importadores

O governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano, reuniu nesta quinta-feira, em Luanda, com os grandes importadores de bens alimentares que operam no país, para perceber o que está na base da evolução do preço grossista dos produtos da cesta básica, que em Janeiro e Fevereiro terão registado uma variação acumulada de aproximadamente 5%.

Dados preliminares do BNA sobre o comportamento dos preços dos produtos da cesta básica recolhidos no mercado formal e informal, indicam que no meses de Janeiro e Fevereiro deste ano, para alguns produtos observou-se baixa de preços, mas para outros observou-se aumento.

A continuar com este ritmo, do preço grossista, o BNA receia que até o final do ano, a variação acumulada dos preços dos produtos da cesta básica possa chegar aos 30%.

Os produtos analisados que tem grande peço no Índice do Preço do Consumidor (IPC) estão a empolgar a taxa de inflação para cima, segundo o BNA.

Para o Banco Central, a variação verificada, em Janeiro e Fevereiro deste ano, não se justifica, tendo em conta o comportamento de preços no mercado internacional e estabilidade verificada a nível da taxa de câmbio .

A despesa média que as famílias gastaram no ano de 2019 para comprar cada unidade dos produtos da cesta básica, um conjunto de 13 produtos, entre arroz, açúcar, óleo de soja, carne seca, leite em pó, farinha de milho, de trigo e outros, passou de 15 mil Kwanzas em Janeiro a 20 mil Kwanzas em Dezembro esse ano.

De acordo com o governador do Banco Central, José Lima Massano, que orientou o encontro com os grandes importadores, qualquer variação dos preços dos bens alimentares tem um efeito “imediato” sobre a estabilidade dos preços na economia.