Subida de juros e inflação entre os maiores problemas em África

O director do departamento de ‘rating’ soberano da Standard & Poor’s (S&P) disse este domingo à Lusa que a subida das taxas de juro e o aumento da inflação estão entre os principais problemas enfrentados pela África subsaariana.

“A recuperação económica é geral mas ainda é demasiado cedo para dizer que o perigo já passou, e o novo problema é o aumento da inflação e das taxas de juro globais. Os juros altos em África eram atrativos num ambiente de juros baixos a nível global, mas a subida das taxas já originou uma saída de fundos dos mercados emergentes e de África, e agora a questão é saber se os países terão ou não o financiamento fácil que tinham antes”, disse Ravi Bathia.

Em entrevista à agência Lusa no seguimento da melhoria do ‘rating’ de Angola para B-, este mês, o analista acrescentou que o acesso ao financiamento “é uma preocupação, e as pressões inflacionárias entraram nesta equação”, concluindo que “ inflação sempre foi um problema, mas não um grande problema, mas agora, potencialmente, pode ser uma preocupação”.

Além deste aspecto mais financeiro, um dos principais temas é “ultrapassar a pandemia da COVID-19” e o problema da subida dos níveis de dívida pública, que já antes da pandemia estavam a subir.

“Já antes da pandemia estávamos a assistir a uma subida da dívida pública, embora agora haja mais opções de financiamento para os países africanos do que havia há 10 ou 15 anos: a China, as multilaterais, a emissão de títulos de dívida em moeda estrangeira (Eurobond), e a expansão dos mercados internos, por exemplo”, elencou Ravi Bathia.

“Com a dívida a subir e a pressionar as finanças públicas, o controlo (da subida da dívida) estava no facto de o crescimento ser bastante forte na região, mas esta equação foi atingida pela COVID-19, que de repente colapsou o crescimento de vários países, piorando as métricas da dívida, alertou.

A dinâmica mudou e vários países entraram em ‘debt distress’ (níveis de dívida demasiado altos), a Zâmbia entrou em Incumprimento Financeiro, a Etiópia aderiu ao Enquadramento Comum para o tratamento da dívida, e agora estamos basicamente a ver a recuperação nas matérias-primas e no setor dos serviços, mas a questão da dívida está lá e causa problemas, com os países a procurarem soluções, como a reestruturação da dívida ou o aumento do acesso ao mercado através de novos Eurobond para pagarem dívida de títulos antigos”, concluiu o analista.