Stock de investimento directo da UE no mundo recua 5% em 2020

O stock de investimento directo estrangeiro (IDE) de residentes da União Europeia no resto do mundo recuou 5% em 2020 face ao ano anterior, para 8.589 milhões de euros. Segundo os dados revelados esta sexta-feira pelo Eurostat, no sentido inverso, o stock de investimento proveniente do resto do mundo na Europa aumentou 2%, para 7.317 milhões de euros.

Face a estas oscilações, a posição líquida de investimento directo detido na UE pelo Resto do Mundo baixou 33% em 2020, o equivalente a 635 milhões de euros, de 1.907 milhões de euros para 1.272 milhões de euros.

Os Estados Unidos são o país onde a UE detém a maior posição de IDE, com 24%, ou 2.090 milhões de euros, sendo seguidos de perto pelo Reino Unido, com 1.869 milhões, ou 22%. Na lista segue-se a Suíça (11%), o Canadá (3%), a Rússia (3%), o Brasil (3%) e Singapura (3%).

No sentido inverso, a lista é semelhante. Os Estados Unidos são também o país que detém a maior posição de IDE na União Europeia, com quase um terço do total (32%, equivalente a 2.317 milhões de euros). Segue-se o Reino Unido (17%), a Suíça (9%), as Bermudas (6%) e Jersey (4%), sendo estes dois últimos considerados "paraísos fiscais". O Canadá (3%), o Japão (3%) e as Ilhas Caimão (3%) completam a lista.