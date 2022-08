Stock das Reservas Internacionais reduz 5% e fixa-se em 14,3 mil milhões USD

O stock das Reservas Internacionais reduziu 5% no final do segundo trimestre de 2022, face a 2021, segundo cálculos do Mercado, com base nos dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

No final do segundo trimestre deste ano, o stock das Reservas Internacionais fixou-se em 14,3 mil milhões USD (correspondentes a uma cobertura de 8 meses de importações de bens e serviços) contra os 15,5 mil milhões USD registados no final do mesmo período do ano passado, ou seja, o que representa uma queda de 819 milhões USD.

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, as Reservas Internacionais apresentaram uma redução de 1%, ao sair de 14,4 mil milhões USD no final de Março deste ano para os 14,3 mil milhões USD verificados no final de Junho.

De acordo com os dados do Banco Central, as Reservas Internacionais apresentaram uma tendência crescente nos três primeiros meses de 2022. Em Abril, o BNA registou o stock de Reservas Internacionais mais alto desde o início do ano, ao atingir os 15,3 mil milhões USD.

Em Maio, as reservas contrariaram a tendência inicialmente apresentada, caíram 2% em relação ao mês de Abril mas cresceram 7% em termos homólogos, que voltaram a cair em Junho.

Segundo o economista Carlos Lumbo, com a ascensão do preço do petróleo nos mercados internacionais, as reservas deviam estar em ascensão.

“Isto não está a acontecer, porque o sector petrolífero tem estado a desinvestir exportando cada vez mais capitais, aproveitando a apreciação do Kwanza, o que tem estado a contrabalançar os superávits da Conta Corrente”, justifica.

Carlos Lumbo afirma que as Reservas Internacionais não estão a crescer porque o BNA não está a comprar moeda estrangeira em quantidade suficiente no mercado cambial.

“É preciso que o BNA o vá fazendo, de modo comedido, para não inverter a trajectória de apreciação do Kwanza. Assim, teremos mais recursos cambiais para fazer face à dívida externa e à próxima crise cambial, que pode ocorrer em qualquer momento”, alerta.

Para Carlos Lumbo, as implicações desta redução é que podemos vir a ter reservas insuficientes para fazer face à próxima crise cambial, que certamente vai ocorrer, pois ainda dependemos muito das exportações de um produto.

Por sua vez, o também economista e director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, apresenta duas razões para justificar a redução das Reservas Internacionais: “ou se pagou dívida (e então tivemos uma óptima utilização das reservas); ou se está a sustentar artificialmente a taxa de câmbio”.

“Teremos de analisar os dados da dívida. De qualquer forma, as reservas não deviam estar a decrescer. O BNA devia ter feito mais intervenções no mercado, comprando dólares e vendendo Kwanzas, para aproveitar a alta, de forma a não deixar baixar tanto a taxa de câmbio e a criar reservas para os períodos maus que hão-de vir”, sustentou.

Sobre as implicações da redução das reservas para a economia, o responsável pelo CINVESTEC afirma que se for a descida da dívida são boas notícias, uma vez que “o País possui uma dívida insustentável”.

“Não para os nossos credores, porque temos, por enquanto, capacidade para continuar a pagar o serviço da dívida, mas para nós próprios, porque os juros são já, no OGE 22, a maior rubrica da despesa, representando 25% de todos os gastos do Estado, enquanto a educação, saúde e apoio social directo, todas juntas, representam apenas 23%”, afirmou.

Heitor Carvalho acrescenta que não se pode investir mais nestas e noutras áreas porque os juros consomem uma parte importante dos rendimentos do Estado.

“Qualquer credor público ou privado, individual ou colectivo, que veja a fatia dos juros aumentar constantemente de peso, “comendo” uma parte cada vez maior da capacidade de despesa ou investimento deve desfazer-se dela o mais urgentemente possível. Nós, como Estado, estamos nesta situação e, portanto, devemos desfazer-nos urgentemente de uma parte considerável da nossa dívida”, aponta.

O especialista acrescenta ainda que ter uma taxa de câmbio baixa reduz os preços, aumentando o consumo real dos angolanos e o investimento; porém, com a contrapartida da perda de competitividade da produção interna.

“Os negócios tenderão a basear a actividade na importação, criando pouco valor acrescentado, tal como aconteceu até 2015. Quando o preço do petróleo e gás descerem, tudo se desmoronará, tal como aconteceu entre 2016 e 2021, de tal forma que o nosso PIB decresceu face ao que existia”, disse.