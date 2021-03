Standard Bank passa previsão de recessão em 2021 para crescimento de 0,7%

A economia angolana deverá sair da recessão em 2021 com um crescimento de 0,7% prevê agora o cenário base do Standard Bank corrigindo a sua previsão anterior que apontava para uma contracção de 1,2%.

Os analistas do banco sul-africano justificam o crescimento de 0,7% do cenário base com o aumento do petróleo que deverá gerar poupanças orçamentais, um desempenho melhor do kwanza e um abrandamento da inflação, que permite um aumento da procura num contexto pré-eleitoral. E o crescimento até pode ser maior atingindo 1,1% no cenário mais optimista.´

Contudo, o banco sul-africano não exclui completamente uma recessão este ano. Caso a produção e o preço do petróleo sejam mais baixos, os analistas do banco projectam uma recessão de 0,7%.

Para 2022, no cenário base o banco espera uma expansão de 2,4% ponto médio de dois cenários, o pessimista e o optimista com crescimentos de 1,2% e 3,5% respectivamente. Já em 2023, a recessão pode voltar.

A expectativa é de saída de crescimento em 2021 e 2022 e possível retorno da recessão em 2023 se não houver investimento substancial no sector petrolífero por causa do fim de vida útil de alguns dos poços, admitiu Fáusio Mussa economista-chefe do banco em declarações à agência Lusa.

Ao contrário do Standard Bank que reviu em alta, as instituições de Bretton Woods, nomeadamente, Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) reviram em baixa as previsões de crescimento do País, em Janeiro deste ano.

O Banco Mundial no relatório “Global Economic Prospects”, baixou a previsão ao apontar um crescimento de 0,9% contra os 3,2% previstos em Outubro de 2020. O FMI, antecipou uma recuperação de 0,4% contra os 3,2%, na análise detalhada da instituição à quarta revisão do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês).

Já o Governo angolano é mais conservador, aguarda uma estagnação da economia para este ano.

Quanto às principais agências de rating, a Standard & Poor’s é a mais moderada, ao antecipar um crescimento de 0,3% em 2021, enquanto a Ficth e a Moody’s esperam, respectivamente, crescimentos de 1,7% e 2,5%.

O Banco de Fomento Angola (BFA) é mais optimista que as instituições de Bretton Woods, as agências de notação financeira e o Governo, ao esperar uma recuperação de 3%.

“O cenário macroeconómico do Governo espera um recuo de 6,2% da economia petrolífera em 2021, enquanto o BFA antecipa um decréscimo ligeiramente menos acentuado de 5,3%. Em sentido contrário, do lado da economia não-petrolífera, o governo prevê um crescimento de 2,1%; a nossa premissa é mais optimista, prevendo uma expansão de 6,8%”, justificam os técnicos do BFA.

“A diferença significativa resulta do efeito de um preço do petróleo mais elevado, através de maiores receitas fiscais e de uma maior disponibilidade de divisas, que resultará num Kwanza menos enfraquecido do que no cenário do Executivo; ambas estas consequências resultam num ambiente mais benigno para a economia não petrolífera”, concluem.