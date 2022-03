Sonangol vai produzir hidrogénio verde em Angola com apoio de empresas alemãs

A petrolífera Sonangol anunciou que assinou um acordo com as empresas alemãs Conjucta GmbH e Gauff GmbH & Co. Engineering Kg para a implantação de uma fábrica para a produção de hidrogénio verde em Angola.

Segundo a petrolífera estatal, já decorrem trabalhos, por via do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, sobretudo estudos conceptuais e de engenharia, para “identificar o local para a instalação da fábrica”.

A construção da fábrica para a produção do composto e seus derivados, em Angola, para o consumo interno e exportação, está inserida na estratégia de transição energética da companhia, na busca de recursos energéticos renováveis.

A Sonangol, em comunicado, refere que o hidrogénio verde constitui uma das fontes energéticas mais limpas e a sua produção, por via de electrólise da água, deve ser assegurada por fontes de energias renováveis.

“Devido às suas características geográficas, hipsométrica e abundância de recursos hídricos, Angola destaca-se como um país de alto potencial em fontes de energias renováveis”, lê-se na nota.