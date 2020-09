Sonangol teve lucros de 45,9 mil milhões kz

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (SONANGOL E.P.) concluiu o fecho de contas do exercício de 2019, tendo apurado um resultado líquido de 125 milhões USD, equivalente a 45,9 mil milhões kz.

De acordo com um documento publicado, o EBITDA (Resultados antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) foi de 4,8 milhões USD, representando um forte crescimento de 10% em relação ao exercício anterior, fruto da estabilização das receitas e da forte redução de custos, no âmbito da reestruturação em curso.



As receitas mantiveram-se estáveis e os custos operacionais caíram 11%.



No exercício contabilizado a Sonangol produziu cerca de 232 mil barris de petróleo bruto por dia, tendo aumentado a produção de gás em 6,0 e de LNG em 8,0%. A produção de produtos refinados cresceu 37%, após retoma das operações da Refinaria de Luanda.



Os dados da petrolífera advogam ter sido atingido um “marco histórico” no reporte da empresa, com a resolução de temas que permitiram a eliminação de reservas da auditoria, as quais perduravam há 15 anos.



Os gestores da Sonangol justificam a melhoria do reporte financeiro enquadrando-o na continuação da implementação dos processos de reestruturação e redimensionamento do Sector Empresarial Público e do Sector Petrolífero Angolano.



Produção bruta



Durante o exercício de 2019, a Sonangol produziu cerca de 232 mil barris de petróleo bruto/dia, o que se encontra praticamente em linha com o período homólogo. No mesmo período, foram produzidas cerca de 417 toneladas métricas de gás e de 1 milhão de toneladas métricas de LNG, representando um incremento de 6,0 e 8,0%, respectivamente.



A produção de produtos refinados registou um aumento à volta de 37 % como resultado da retoma das operações da Refinaria de Luanda, após paragem para manutenção, tendo em 2019 sido produzidas 2,4 milhões de toneladas métricas. Para suprir o défice nacional, a petrolífera pública importou, aproximadamente, 2,9 milhões de toneladas métricas de produtos refinados, um incremento de 6,0% face ao exercício de 2018.



Para o alcance dos resultados do exercício, a Sonangol realizou vendas de 10,2 milhões USD, o que representa uma redução de 4,0 % face ao de 2018. O exercício de 2019 foi o último ano em que a empresa pública registou vendas como concessionária nacional, bem como com os custos referentes às referidas vendas, transacções ocorridas de Janeiro a Abril de 2019.



Os custos operacionais registaram um decréscimo de cerca de 11%, tendo sido registados à volta de 5,6 milhões USD.



Durante o exercício foram realizados investimentos de 1,5 milhões USD nas operações petrolíferas da empresa. O serviço da dívida representou 1,9 milhões, tendo a empresa encerrado o ano com um stock de dívida de cerca de 5,03 milhões, mais 13% do que no período homólogo.



No âmbito deste processo, que exige um relato financeiro com qualidade e com o mínimo possível de reservas de Auditoria Independente, a Sonangol argumenta ter desenvolvido acções para o alcance da estratégia voltada ao saneamento das contas, tendo desenvolvido, em colaboração com entidades da Administração Pública do Estado, onde destaca o Ministério das Finanças e o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, um processo de conciliação com entidades públicas.