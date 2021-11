SONANGOL recupera créditos detidos sobre o grupo China Sonangol

A Sonangol iniciou um processo de recuperação de créditos que detém sobre o Grupo China Sonangol (CS), relativos a fundos mutuados historicamente pela Sonangol, segundo uma nota tornada público.

Embora tenha um vasto património no exterior do país, a China Sonangol não tem sido capaz de liquidar a dívida para com a Sonangol, lê-se no comunicado.

Tendo identificado um conjunto de embarcações já construídas pela China Sonangol em Vigo, no Reino de Espanha, a Sonangol procedeu à recuperação mediante compensação parcial com os juros da dívida.

A Sonangol decidiu transferir para a esfera do Estado os meios recuperados para que este os utilize de acordo com as necessidades. De referir que entre os meios recuperados pelo mecanismo de compensação de créditos estão seis catamarãs, 33 lanchas rápidas e um iate.