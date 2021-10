Sonangol recebe cinco propostas para investimento na refinaria do Lobito

A Sonangol já recebeu cinco propostas para o investimento da refinaria do Lobito, que estima produzir 200 mil barris de petróleo por dia e contribuir para desenvolver um polo industrial na região, anunciou recentemente a petrolífera.

De acordo com a Sonangol, as propostas foram apresentadas por três consórcios constituídos por várias empresas e por duas empresas a título individual.

A primeira proposta conjunta é das empresas LANPEC Technology Limited (China) e International Business Development Group -- IBD (USA), a segunda é das Gemcorp Holding Limited e Omatapalo -- Engenharia & Construção, S.A e terceira é das HBMP -- Hull Byth Man Power -- Comercio Geral e Prestação de Serviços Lda, AVIC International Beijing Co Ltd e China Huanquiu Contracting & Engineering Co., Ltd.

A quarta e quinta proposta foram enviadas pelas empresas Layher (Pty) Ltd e GazMin International, respectivamente.

“Em conformidade com o programa do concurso, a fase de avaliação, clarificação das propostas e ‘due diligence’ decorrerá até 26 de Novembro”, lê-se em comunicado.

A petrolífera indica ainda que em 10 de Dezembro vão ser anunciadas as empresas que vão integrar a estrutura societária da refinaria do lobito.

Segundo a Lusa, a Sonangol realizou o “ato público de abertura e aceitação das propostas para o investimento na refinaria do lobito’’, de acordo com o programa, anunciado em 09 de Julho, durante o lançamento do concurso público.

O evento, que teve lugar no salão nobre da Administração Municipal do Lobito, contou com a presença do secretário de Estado do Petróleo e Gás, José Barroso, do vice-governador de Benguela, Adilson Gonçalves, do administrador do Lobito, Evaristo Mário e do administrador da Sonangol, Joaquim Fernandes, entre outros.

“A petrolífera nacional já efectuou várias fases do projecto, entre as quais o estudo de viabilidade económica, reavaliação do ‘feed’, dragagem da baía do Lobito, preparação dos terraços, conduta da estrada de cargas pesadas, passos que permitirão uma actuação mais eficaz aos possíveis parceiros”, informou a Sonangol, em 09 de Julho, num comunicado.

O concurso foi lançado na Administração Municipal do Lobito, na presença de investidores nacionais e estrangeiros, bem como o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que destacou o “significado especial” desta refinaria, num cenário em que 80% do combustível consumido é importado.