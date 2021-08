Sonangol projecta cinco bombas de combustível

A informação foi avançada pelo director-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo (IRDP), Albino Ferreira, citado pela Angop.

De acordo com aquele responsável, petrolífera nacional solicitou já ao governo da província terrenos com as dimensões adequadas para se implementar o projecto.

Todos estes municípios da Banga, Quiculungo e Bolongongo, situados na região Norte da província do Cuanza Norte, carecem de bombas para o abastecimento de combustíveis e lubrificantes para veículos.

Em consequência, estas circunscrições são abastecidas através de caminhões cisternas, provenientes de municípios vizinhos com essas infra-estruturas, provocando vários constrangimentos aos automobilistas locais, sobretudo em épocas chuvosas, devido à degradação das vias de acesso.

A propósito, esta situação foi debatida no 6º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás (Mirempet), realizado naquela província.

De acordo com o director geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo (IRDP), Albino Ferreira, a instituição tem já identificado os pontos críticos do território nacional, que não estão cobertos por postos de abastecimento, visando a instalação dessas infra-estruturas.

“Foi também actualizado o mapeamento nacional dos Postos de Abastecimento, no segundo trimestre de 2021, o que permitiu constatar essa realidade na província do Cuanza-Norte, onde estes empreendimentos irão melhorar a comercialização de combustíveis, gás e lubrificantes na província”, afirmou.

No geral, a província conta com 15 postos de abastecimento em estado operacional, sendo 14 convencionais e um contentorizado, distribuídos pelos municípios de Cazengo (sede da província), com seis unidades, Cambambe (4), Gulungo Alto (2), Ambaca, Lucala e Samba Cajú, todas com um posto cada, suportados pelas operadoras Sonangol Distribuidora, Sonangalp, Bandeira Branca, Total e Tomsa.

Albino Ferreira referiu que a província do Cuanza - Norte conta, actualmente, com capacidade de armazenar de 1.904 metros cúbicos (m3) de combustível, sendo 645 m3 de gasolina e 988 m3 de gasóleo, no município do Lucala, através de fornecimentos por caminhões cisterna e comboio do Caminho –de-Ferro de Luanda (CFL).