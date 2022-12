Sonangol faz diligências para aprovação do plano de emissão de títulos

A Sonangol anunciou, nesta terça-feira, que está a realizar diligências, junto das autoridades competentes, para a aprovação e registo do prospecto de emissão de títulos obrigacionistas, no quadro do lançamento da Oferta Pública.

De acordo com uma nota da petrolífera nacional, o lançamento da Oferta Pública será publicitado quando for aprovado e registado o prospecto.

A 3 de Dezembro deste ano, a Sonangol anunciou aos interessados a emissão de títulos obrigacionistas, no valor, em kwanzas equivalente a 150 milhões USD norte-americanos.

Entre as várias modalidades para financiar as suas actividades, a petrolífera aposta por esta via, que no seu entender permite ao investidor receber periodicamente os juros deste instrumento de dívida obrigacionista, assim como o valor investido.

Este modelo de financiamento, de acordo com a petrolífera, irá alavancar as operações e investimentos, com base nos 46 anos de experiência no sector petrolífero.

Assim, a Sonangol procura tornar-se numa companhia de referência no continente africano, comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento do país.