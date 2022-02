Sonangol encaixa 84 milhões USD com a venda de 18 activos

A petrolífera estatal, Sonangol encaixou, até a data, cerca de 84 milhões USD com a venda de activos, no âmbito do processo de privatização (Propriv), avança o Jornal de Angola.

Os dados foram avançados, ontem, em Luanda, pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol (PCA), Sebastião Martins, na conferência de imprensa de apresentação do Relatório de desempenho 2021 e perspectivas, no âmbito dos 46 anos da maior empresa pública do País.

Sebastião Martins avançou ainda que prevê-se alienar este ano, cerca de 13 activos até Agosto, tendo sido abertos concursos para os hotéis Suíte Maianga, Florença, Rio Mar e Hotel de Convenções de Talatona na modalidade de cessão do direito de exploração e gestão.

Destacou ainda, no ano passado, a revitalização da Sonair (empresa de aviação) que agora está a dar apoio em algumas operações 'offshore' e a renovação do contrato da Sonils (subsidiária ligada à logística) com o porto de Luanda.