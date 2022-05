Sonangol e parceiros analisam projecto da Refinaria do Lobito

A Sonangol e os seus parceiros associados realizaram, recentemente, em Benguela, uma reunião preliminar que marcou o início dos trabalhos de engenharia, aquisições e construção (EPC sigla em inglês) da Refinaria do Lobito, soube a imprensa junto da fonte petrolífera.

O encontro realizado na cidade do Lobito, local que vai sediar o empreendimento, teve por objectivo relançar o projecto da Refinaria do Lobito, um dos 4 eixos do sector de refinação, e tem, nesta nova fase, a OEC e a DAR como parceiros na construção e fiscalização, respectivamente.

O administrador da Sonangol, Joaquim Fernandes, que chefiou a delegação da petrolífera nacional na cidade do Lobito, destacou os principais propósitos da estrutura, bem como o impacto social que a mesma terá.

“Um dos objectivos deste encontro é relançar o projecto da Refinaria do Lobito, que é um dos 4 eixos do sector de refinação, e tem, nesta nova fase, a OEC e a DAR, como parceiros na construção e fiscalização”, afirmou o responsável.

Durante o encontro, em que se fizeram também presentes o presidente da Comissão Executiva da Sonangol, Joaquim Kiteculo, quadros seniores da Unidade de Negócio de Refinação e Petroquímica (UNRP) e o administrador do Lobito, Evaristo Mário, foi apresentado o histórico dos trabalhos já realizados.

Os presentes realizaram, de igual modo, visita de campo às áreas definidas como pontos de interesse para o projecto, com realce para o complexo administrativo e o terminal marítimo.