Sonangol e Grupo OPAIA na indústria dos fertilizantes

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) vai participar do financiamento para a construção de uma fábrica de fertilizantes, no município do Soyo, província do Zaire, orçada em 1,9 mil milhões USD, informou o presidente do Conselho de Administração (PCA) da petrolífera pública, Sebastião Gaspar Martins, em declarações à imprensa.

Com uma participação accionista inicial de 10%, a intervenção da petrolífera pública no projecto, de acordo com o ‘chairman’ da Sonangol, assenta na implementação do plano estratégico de promoção do negócio de petroquímica e terá como parceiro o Grupo OPAIA, SA, constituindo assim a sociedade AMUFERT.

A fábrica de fertilizantes, “Complexo Industrial do Soyo”, terá capacidade de fornecer regularmente 500 mil toneladas de fertilizantes e está projectada para gerar 4 mil e 700 postos de trabalho nas fases de construção e produção. Vai garantir o suprimento das necessidades da agro-pecuária nacional, sendo que o excedente será exportado.

A unidade fabril a ser erguida no município do Soyo, num período de quatro anos, vai também beneficiar a comunidade local, pois irá proporcionar 3 mil postos de trabalho directos, sem contar “os indirectos e todas as oportunidades de trabalho para as empresas nacionais”.

Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse esperar que a Sonangol e a OPAIA cumpram com os prazos estabelecidos e a fábrica seja uma realidade no município do Soyo, província do Zaire.

O governante afirmou ainda que a oportunidade de negócios identificada pela OPAIA abraçada pela Sonangol e pelo Afreximbak resulta do facto de o governo ter operado transformações no sector dos hidrocarbonetos, especialmente com a Lei do Gás que permite a monetização do gás natural.

O Executivo no âmbito da estratégia de diversificação da economia, declarou, tem vindo a fazer reforma à legislação e a realizar iniciativas dentro do País e no estrangeiro que visam a promoção de Angola e a capacitação de investidor ou financiamento para aumento do investimento privado em Angola.

O ‘gigante’ da África

Em África, apenas a Nigéria, Gabão e o Egipto têm fábricas de fertilizantes.

Ainda este ano a Nigéria inaugurou uma nova fábrica de fertilizantes avaliada em 2,5 biliões USD que a tornará auto-suficiente na produção de fertilizantes e o excedente para exportar.

Com o mercado global de fertilizantes abalado, o presidente do banco central da Nigéria, Godwin Emefiele, disse recentemente que a inauguração da fábrica é oportuna, pois “ajudou a Nigéria a resolver um problema perene de fertilizantes”.

A agricultura é uma tábua de salvação para a economia da Nigéria, contribuindo com 25,8% do produto interno bruto (PIB), avaliado em 173 bilhões USD em 2021. Os agricultores às vezes são limitados por suprimentos limitados, como fertilizantes e mudas melhoradas.

Com a nova fábrica de fertilizantes com capacidade de 3 milhões de toneladas métricas por ano, a Nigéria espera “um boom, pois o fertilizante agora está prontamente disponível em maiores quantidades e melhor qualidade”, referiu Buhari.

“Esperamos o surgimento de uma nova geração de agroempreendedores que agregarão valor à agricultura e tornarão a nação auto-suficiente na produção de alimentos”, disse, convidando os nigerianos a “agora adoptar a agricultura como negócio”.

O fertilizante da planta localizada em uma zona industrial em Lagos será exportado para muitos países, incluindo EUA, Brasil, Índia e México, disse Aliko Dangote, o homem mais rico da África e proprietário da planta, em meio a ondas de choque da Rússia, onde uma guerra em curso com a Ucrânia interrompeu o fornecimento.

Em todo o mundo, os altos custos de fertilizantes já ameaçam os agricultores em meio a sanções à Rússia, um importante fornecedor global de fertilizantes, onde as autoridades em Março último pediram aos produtores domésticos que suspendessem temporariamente as exportações.