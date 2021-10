Sonangol e ENI assinam acordo de produção de biocombustíveis

A petrolífera italiana ENI, a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) e a Sonangol assinaram, nesta segunda-feira, um acordo de cooperação para produção de biocombustíveis de forma a dinamizar o sector da transição energética.

O acordo, assinado no âmbito da Estratégia Nacional de Biocombustíveis, estabelece, dentre outros objectivos, metas e princípios para produção de biocombustíveis em Angola, alinhados aos compromissos assumidos internacionalmente, aquando da assinatura do Protocolo de Kyoto.

Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET), Diamantino Azevedo, afirmou que com a assinatura do referido acordo, o sector abre portas para desenvolvimento do mercado de transição energética.

“O sector de petróleo e gás dá um importante passo rumo à descarbonização e transição energética em Angola”, afirma o governante, acrescentando que a assinatura do acordo servirá ainda para o estudo e implementação de iniciativas tendentes ao desenvolvimento do sector.

Também disse que a transição energética deve ter em conta o desenvolvimento económico, social e energético de cada país, pelo que o MIREMPET reafirma o apoio de iniciativas do género, de modo a tornar a indústria petrolífera mais produtiva, tendo em conta a dinâmica que se impõe no domínio da produção de energias renováveis.

Ainda no encontro, o director-geral da ENI, Matteo Bacchini, considera importante o estabelecimento do acordo, não só porque Angola tem futuro e potencial, mas também porque abre portas para o início de um novo caminho no mercado da transição energética.

Rubricaram o documento pela ANPG, Belarmino Chitangueleca, Sonangol, Sebastião Martins, e Matteo Bacchini pela ENI.