Sonangol e Diestman concluem venda de 30% no grupo Sonadiets

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e a Diestman Marine concluíram, nesta quarta-feira (22), a assinatura da escritura pública e do contrato de venda de 30% do interesse participativo da Sonangol Holdings no grupo Sonadiets.

Segundo um comunicado, a petrolífera estatal conta que o acto resulta de “um longo processo de negociação” entre as duas empresas, ao abrigo do programa de reestruturação da petrolífera nacional.

O programa orienta a empresa a virar o seu foco para a cadeia de valor do sector petrolífero, alinhado à necessidade de se redimensionar o sector empresarial público, em conformidade com o programa de privatizações aprovado pelo executivo.

Abrigado pelos mesmos propósitos, ressalta o documento, a Sonangol tem também em alienação vários outros activos, em que se destacam os processos de privatização pela modalidade de cessão de exploração e gestão, com opção de compra dos hotéis, dos quais se destacam o HCTA, Suite Maianga, Florença e Rio Mar, cujos concursos públicos foram lançados 17 deste mês e para os quais são aguardadas propostas dentro dos próximos dias.