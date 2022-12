Sonangol dá início a construção do segundo Navio petroleiro

A petrolífera angolana Sonangol deu início a construção do segundo navio petroleiro que irá reforçar a frota.

Segundo ANGOP, o arranque da construção do segundo navio foi formalizado no dia 28 de Novembro do corrente ano , na cidade de Mokpo, Coreia do Sul, com a tradicional cerimónia de corte de aço referente ao casco 8021, segundo navio do projecto da tipologia Suezmax.

O navio está ser construído pela Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), refere o informe.

Na ocasião, o Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Unidade de Negócio de Trading & Shipping (UNTS), Luís Manuel, que liderou a delegação até aquele país asiático, disse ser uma satisfação elevada por se concluir, com êxito, as fases que antecederam o corte de aço.

O referido navio, com a capacidade de transportar 1 milhão de barris de petróleo, tem como dimensões técnicas 274 8 metros de comprimento, 48 metros de largura e 23 metros de altura.

Conforme o comunicado, o segundo navio, que entra no processo de construção, tem a data prevista de conclusão e entrega em Setembro de 2023.

Recorda-se que o projecto de construção dos navios conta com a empresa Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) e supervisão da empresa SeaQuest Marine, sob a gestão e supervisão técnica de uma equipa que integrada por quadros angolanos da petrolífera nacional.