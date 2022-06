Sonangol assegura gás à futura Fábrica de Fertilizantes

A Sonangol passará a fornecer cerca de 76 milhões de pés cúbicos de gás por dia à futura fábrica de fertilizantes do Soyo, na província do Zaire.

O facto foi revelado ontem, no Soyo, pelo presidente do Conselho da Administração da Sonangol, Sebastião Gaspar Martins, frisando que essa parceria resulta de um acordo rubricado em 2019, entre as partes.

Avançou que o volume da oferta, que será para a primeira fase de funcionamento da unidade fabril, daqui há quatro anos, poderá aumentar, com a conclusão da segunda fase da unidade.

O gestor, que discursava na cerimónia do lançamento da primeira pedra para a construção da referida fábrica de fertilizantes, lembrou que a sua empresa já fornece 75 milhões de pés cúbicos à Central Eléctrica do Ciclo Combinado do Soyo.

“Esta parceria emana do marco estratégico da Sonangol, em relação ao desenvolvimento da indústria de gás em Angola”, sublinhou.

Realçou a estratégia de motorização de gás natural e a sua disponibilização para o desenvolvimento da industrial, frisando que se trabalha com parceiros no projecto, com vista a assegurar que as etapas subsequentes sejam realizadas, dentro dos padrões de qualidade, saúde, segurança, ambiente e dos prazos estabelecidos.

O futuro complexo industrial de fertilizantes do Soyo vai produzir três mil e 500 toneladas de ureia granulada por dia e 1,2 milhões de toneladas por ano.