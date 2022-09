Sonangol arrecada 20 197 milhões kz com venda de acções no banco Caixa Angola

A Sonangol arrecadou 20 197 milhões kz com a venda das acções que detinha no Banco Caixa Geral de Angola (BCGA), com a procura a superar a oferta em 142,02%, anunciou a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

Segundo um comunicado da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), o preço das acções foi fixado em 5 mil kz para o público em geral, órgãos sociais e trabalhadores, que poderiam aceder a 10% do capital, e 3.399 kz para os accionistas angolanos a quem estavam reservados os restantes 15%.

No total, os oferentes (Sonangol EP e Sonangol Holding, empresas da petrolífera estatal angolana) arrecadaram o correspondente a 20 197 milhões Kz.

A procura superou a oferta em 142,02% tendo sido consideradas as ordens de compra com o preço unitário final da oferta e contemplados 693 dos 706 subscritores.

Dos investidores contemplados, 600 pertenciam ao público em geral, 91 aos trabalhadores e órgãos sociais e os outros dois eram os accionistas que já detinham 12% do banco cada um (os empresários Jaime Freitas e António Mosquito)

No próximo dia 29 de Setembro as acções serão admitidas à negociação na BODIVA