Sonangol adjudicou à brasileira Odebrecht construção do terminal oceânico da barra do Dande

A Sonangol, petrolífera estatal angolana, adjudicou à OECI - Odebrecht Engenharia e Construção Internacional a construção do terminal oceânico da barra do Dande, com o valor global de 547,8 milhões USD.

De acordo com um documento a que a Lusa teve hoje acesso, o concurso público internacional foi lançado em 28 de Janeiro deste ano, tendo apresentado propostas oito concorrentes, dos quais cinco empresas individuais e três associações de empresas em consórcio.

A obra foi adjudicada no dia 02 deste mês, depois de “um amplo processo de ‘due diligence’, conduzido pela empresa norte-americana Trace, e de ‘compliance’ nas empresas que constaram da lista das três concorrentes habilitadas, tendo a escolha recaído na OECI, que apresentou a melhor proposta técnica e o melhor preço.

Além da construção do terminal oceânico da barra do Dande, a empreitada inclui também a conclusão do parque de armazenamento de produtos refinados e construção da doca de atracação de navios.

O documento sublinha que se trata de um projecto estruturante para a economia angolana, em virtude da necessidade de o País se dotar de um terminal oceânico com vista a assegurar a manutenção de reservas estratégicas nacionais (580 mil metros cúbicos de combustíveis líquidos — gasolina e gasóleo – e 102 mil metros cúbicos de LPG [gás liquefeito de petróleo]) e desenvolvimento da indústria petrolífera.

O projecto será igualmente uma alavanca importante para o crescimento económico — por via do aumento das exportações — contribuindo para a balança comercial do País, considera ainda o documento.

De modo a garantir o cumprimento dos prazos definidos para a execução do contrato, com um período de vigência de 36 meses, 17 dos quais para a execução dos trabalhos, a Sonangol solicita à OECI, em coordenação com a direcção do projecto, que inicie já a sua mobilização para o ‘site’ do terminal oceânico da barra do Dande, tendo como objectivo o arranque das actividades definidas no plano de trabalhos, no decorrer do mês em curso.

Um memorando de entendimento havia sido assinado entre a Sonangol e um xeque do Dubai, em Novembro de 2019, para o desenvolvimento do terminal, mas, entretanto, não se concretizou, informou o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, em Janeiro deste ano, sem especificar as razões, garantindo apenas a continuidade do projecto.

O memorando de entendimento

com a petrolífera angolana Sonangol para a construção de uma base logística de armazenamento de derivados do petróleo na barra do Dande estava estimado em 600 milhões USD.

Na altura, o xeque Ahmed Dalmook Al-Maktoum salientou que “o país tem grande potencial” e manifestou a vontade de se envolver em mais projectos.

O projecto de armazenamento de produtos petrolíferos, visto como estratégico, foi iniciado em 2014 e interrompido em 2016, por força do contexto económico que o país e a empresa viviam nesse período.

A construção da infra-estrutura estava anteriormente estimada em 1.500 milhões USD e iria ser desenvolvida pela Atlantic Ventures, uma empresa associada a Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que viu o contrato ser revogado, em 2018, tendo esta avançado, na altura, com um processo contra o Estado angolano.

Na altura do anúncio, a calendarização apontava para que a estrutura estivesse operacional no primeiro semestre de 2022 e o início das obras estava previsto para 2020.