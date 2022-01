Somoil adquire acções da Total Energies

A Sociedade Petrolífera Angolana (Somoil) anunciou, esta semana, que concordou em adquirir todas as acções do Angola Block 14 BV (AB14BV), propriedade da empresa petrolífera Total Energies e da INPEX Angola Block 14 (IAB14), através da subsidiária Somoil Block 14 BV, avançou o Jornal de Angola.

Segundo um documento da instituição, a transacção está sujeita à aprovação das autoridades angolanas. Com a aquisição das acções a Somoil entra na produção petrolífera em águas profundas.

O Bloco 14/14K está localizado no offshore (exploração em mar) nacional, na bacia do Congo em águas profundas com 350-1100m e tem estado em produção desde 1999. Fazem parte do grupo empreiteiro, a filial da Chevron em Angola, Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC), com uma participação de 31% (Operadora), a Sonangol P& e AB14BV e ENI, todos com 20% e a GALP com 9%.

O documento acrescenta que o Bloco 14 foi o primeiro de águas profundas a entrar em produção no País, mantém reservas remanescentes significativas e continua a contribuir substancialmente para a produção global de petróleo no País.

Segundo o presidente da Comissão Executiva da empresa, Edson dos Santos, este feito representa um passo significativo para a Somoil e para as empresas angolanas do sector de petróleo e gás.