Sole Global Head of Wall Street

Chris Munro é um dos dez banqueiros afro descendentes mais influente de Wall Street (o maior centro financeiro do mundo, sedeado em Manhattan, Nova Iorque, Estados Unidos da América).

Inovador e com sublime visão profissional, Chris Munro (de origem jamaicana) distingue-se (na alta finança) pela implementação de estratégias que resultam em ganhos para a instituição em que está vinculado, daí ser o Sole Global Head, Leveraged Finance (chefe global de alavancagem financeira) do Bank of America Merrill Lynch.

Chris Munro é o banqueiro de Wall Street que encarna a ‘inteligência’ na divisão bancária corporativa e de investimento do Bank of America, quanto à alavancagem financeira (técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade através de endividamento).

À frente da Leveraged Finance do Bank of America Merrill Lynch (desde 2018), também se destaca como expert em análise de crédito, um negócio que considera complexo, pois “cada transação ou situação financeira tem uma perspectiva única e proveitosa”.

O êxito de Chris Munro no Bank of America Merrill Lynch não vem ao acaso, é resultado do acumular de experiência no Banco JPMorgan por mais de 20 anos, onde chega a exercer o cargo de director-geral dos mercados financeiros alavancados e do sindicato de alto rendimento. Já era o ‘cérebro’ da alavancagem financeira.

Em 2015, chega ao Bank of America Merril Lynch (banco corporativo e de investimento resultante da aquisição [em 2009] do Merril Lynch por parte do Bank of America). A prática aliada ao skills em mercado de capitais, finanças corporativas, banca de investimento, gestão, hedge funds e private equity, tornaram-no influente à partida na nova instituição e lhe-é confiada a sub-direcção da Leveraged Finance.

Após dois anos e 11 meses de empenho (Agosto de 2015 – Junho 2018), o jamaicano (que se destacou na Faculdade de Dartmouth) é designado Sole Global Head, Leveraged Finance do Bank of America Merrill Lynch e transferido de Londres (Reino Unido) para Nova Iorque (Estados Unidos da América).