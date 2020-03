SODIAM reconhece impacto das reformas

Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, “SODIAM EP “afirmou numa nota em Luanda, que as reformas ao quadro legal do sistema de comercialização de diamantes, trouxe um crescimento exponencial das receitas fiscais provenientes da venda desta gema como também trouxeram concorrência e transparência ao sector, até então inexistentes.

Avança o comunicado que as reformas enquadram-se no âmbito da implementação da nova Política de Comercialização de Diamantes, aprovada pelo Decreto Presidencial nº175/18, de 18 de Julho de 2018.

O modelo de comercialização de diamantes em vigor de 2012 à 2016, assentava na figura do denominado cliente preferencial e num procedimento de venda directo pré-autorizado e pré-ordenado. Neste período de 2012 a 2017 operaram com exclusividade em Angola, ao abrigo do estatuto de cliente preferencial, oito empresas, sendo que, de 2013 a 2017, as empresas Iaxhon, Relactant e Odyssey, conjuntamente, adquiriram mais de 50% da produção diamantífera.

Estas novas modalidades de venda de diamantes compreendem os sistemas de venda por Contratos (sights), Leilões e Spot. O processo de candidatura a Cliente, passou a ser dinâmico e transparente, com a implementação da plataforma on-linewww.sodiamsales.com que possibilita o cadastramento e registo de clientes, deforma directa e remota. A validação das candidaturas ocorre depois de um processo de due dillengence realizado nos termos das normas de compliance internacional, para assegurar que são cumpridas as devidas verificações das exigências internacionais em termos de idoneidade financeira, e prevenir actos ilícitos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.