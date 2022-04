Société Générale declara Angola País seguro para se investir

O presidente executivo do banco francês Société Générale, Carlos Santos, disse, quarta-feira (30), em Luanda, que as reformas operadas no sector de Petróleo e Gás tornaram Angola num dos países africanos com menor índice de risco para os investimentos.

Carlos Santos falava à imprensa à margem do seminário “Financiamento de Projectos Petrolíferos e Mineiros”, organizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), em parceria com Société Générale, que visou a apresentação de soluções de financiamento para projectos das empresas nacionais.

O também representante daquele banco na África Austral recordou que a Société Générale tem um longo historial de colaboração com o Ministério das Finanças e a Sonangol na concessão de financiamentos, mas, a abertura ao sector privado só é possível devido à melhoria do ambiente de negócios, depois da fase crítica da pandemia da COVID-19.

“Apresentamos várias modalidades de financiamento na nossa carteira, quer para projectos na área de Oil & Gas, quer na mineração. Os procedimentos são os mesmos que se fazem em todos os países, inclusive na Europa, o que passa pela sustentabilidade do projecto e outras garantias de conformidade, estando, numa primeira fase, disponíveis mais de mil milhões de dólares”, anunciou.

Emancipação do sector privado

O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, disse, na abertura do encontro, que a potencialização das empresas do sector passa pela sua emancipação no Mercado Financeiro Internacional, de modo a superar as dificuldades inerentes ao novo paradigma da transição energética.

José Barroso reconhece, à luz das noções políticas do Estado, que o aquecimento global “é um facto” e que a Transição Energética “é necessária e inevitável”, razão pela qual Angola tem definido e elaborado programas para protecção e conservação do ambiente, num período em que já é visível a competição internacional por financiamentos com uma indústria de energias renováveis cada vez mais presente e pujante.