Sobretaxas e títulos tarifários encarecem os preços

As sobretaxas e os títulos tarifários aplicados nas regiões Central e Ocidental de África são vistas, actualmente, como elementos impeditivos à reanimação das economias locais por servirem de factores responsáveis pelo alto custo de transporte e da libertação da carga, segundo concluíram os carregadores africanos na recente reunião, realizada em Abuja, na Nigéria.

No encontro do comité de peritos e do comité permanente, os carregadores africanos discutiram a visão geral do custo de frete na África Ocidental e Central e suas implicações nas economias locais ensombradas pela pandemia da COVID-19.

A Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA) fez-se representar por uma delegação chefiada pelo administrador para a Área Técnica e Operações, Emanuel Molares d'Abril.

As dinâmicas em curso com o lançamento do Concurso Público Internacional para a cedência da gestão de infra-estruturas do Corredor do Lobito que compreende todo hiterland de Angola, bem como a necessidade imperiosa da criação da segunda linha da cadeia de distribuição logística em Angola foram aplaudidos pelos membros do Comité Permanente e do Comité de Peritos da União dos Conselhos de Carregadores Africanos – UCCA.

Para Emanuel Molares d'Abril, o desenvolvimento de corredores e plataformas logísticas de Cabinda ao Namibe com maior penetração para o interior, através de infra-estruturas marítimas, aéreas, ferroviárias e rodoviárias, vai impulsionar as economias locais com o aumento dos impostos pelo Estado.