Só dois terços de unidades orçamentais prestam contas

Exalgina Gambôa discursava na abertura de uma reunião de trabalho com os órgãos de inspecção e controlo dos departamentos ministeriais e outros órgãos afins da Administração Pública, promovida pelo Tribunal de Contas.

De acordo com a juíza, até a presente data, o Tribunal de Contas analisou 688 relatórios de prestações de contas, o que está “aquém do esperado”, caso se considerem os elevados investimentos canalizados na capacitação dos gestores e outras entidades, com vista ao aperfeiçoamento do seu trabalho, com realce para a necessidade de dotar os quadros de apurados níveis de interpretação e consolidação dos dados de cada exercício económico.

Exalgina Gambôa acrescentou que 54 % das contas analisadas “não estão em termos”, quando somente 46 “estão em termos”.

“Não em termos” diz respeito a todas entidades que apresentam irregularidades de natureza legal ou financeira, assim como omissões.

Entre as irregularidades mais expressivas, a jurista apontou a falta de conformidade entre os dados apresentados na prestação de contas e o resumo geral de despesa por natureza extraído do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIGPE), a execução física e financeira de contratos sem visto do Tribunal de Contas, contratos recusados ou devolvidos por irregularidades na instrução e contratos cujos pagamentos iniciais excederam os 15 por cento previstos nas regras de execução o OGE e na Lei dos Contratos Públicos.

Outras irregularidades têm a ver com a aquisição de serviços e obras de empreitada sem celebração de contrato por escrito, falta de registo no SIGPE dos bens patrimoniais adquiridos, inconformidades na apresentação da receita e despesa orçamental, bem como de recebimentos e pagamentos das receitas próprias, além da falta de competência para a realização de despesa nos termos do previsto na Lei da Contratação Pública.

A juíza manifestou-se confiante em que a Fiscalização Concomitante, nova modalidade de fiscalização das finanças públicas, contribuirá para ultrapassar os principais constrangimentos com que de deparam os gestores públicos na aplicação da lei.

O encontro, que teve o objectivo de alertar as entidades a melhorarem a forma de prestação de contas, contou com a participação de altos funcionários do Estado, com destaque para o ministro da Administração Pública Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, e o inspector-geral da IGAE, Sebastião Ngunza.

Fonte: JA