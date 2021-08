SNEBA oficializa 14 de Agosto como dia do trabalhador bancário em Angola

Segundo o documento, a acção faz parte do programa de actividades para assinalar os 46 anos do Dia do trabalhador Bancário, que acontece a 14 de Agosto sob o lema “Banca Nacional 46 a alavancar o desenvolvimento de Angola”.

“Entre outras acções previstas constam a inauguração da delegação do SNEB nas províncias da Huila (Lubango), a 7 de Agosto, do Cuanza -Norte (Ndalatando), a 10 de Agosto”, lê-se na nota.

Refere ainda que, no dia 12 de Agosto será realizado uma série de palestras a decorrer na sala de Conferências do Edifício Kilamba, com transmissão e acompanhamento nacional via Microsoft TEAMS, das 9h00 às 12h30. O acto central acontecerá no dia 14 de Agosto, no anfiteatro Saydi Mingas (Museu da Moeda).