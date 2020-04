SNCP apresenta regras de contratação pública em fase de crise

Também estabeleceu que qualquer documento escrito, que evidencia as quantidades, tipos e ou espécie a contratar, tem o valor de peça de procedimento. Independentemente do valor da aquisição as adjudicações podem ser feitas com base em factura.

Não é obrigatória a assinatura de contrato, devendo à execução ser acompanhada por termos de entrega.

Acrescentou aquela instituição que no âmbito do referido Decreto Executivo, também foram impostos limites de competência para autorização de despesas, no âmbito da prevenção e combate da COVID-19, foram fixados em até 2 mil milhões e quinhentos milhões Kz para os Ministros de Estado e até 2 mil milhões de Kz para os Ministros, Governadores Provinciais, Administradores Municipais, Órgãos Máximos dos Institutos Públicos, Empresas Públicas e Empresas de Domínio Público.