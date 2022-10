SkyExpert aponta soluções para as ligações aéreas entre os países de língua portuguesa

A SkyExpert, empresa pan-africana de consultoria especializada em transporte aéreo, aeroportos e turismo, apresentou recentemente soluções para as preocupações manifestadas por dirigentes cabo-verdianos sobre as ligações aéreas entre o arquipélago e a Guiné Bissau e entre Cabo Verde e Angola.

De acordo uma nota enviada ao Mercado, as soluções aéreas para estes países pertencentes apresentadas pela SkyExpert incluem criar um mercado aéreo aberto e liberalizado entre os países de língua portuguesa, estimular rotas aéreas e subsidiar tarifas em vez de subvencionar companhias aéreas estatais.

“Se os governos desses quatro países de língua portuguesa se juntassem e estimulassem a ASky para efectuar um trajecto Praia-Bissau, Lomé-São Tomé-Luanda, teríamos as quatro capitais ligadas mais facilmente do que alguma vez tiveram, a horários, preços e dias da semana adequados e sem necessidade de fazer escala em Lisboa”, afirmou Pedro Castro, director da SkyExpert.

Em visita à Guiné-Bissau, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu o desenvolvimento das ligações aéreas entre os dois países, mas não mencionou as duas frequências semanais operadas pela Royal Air Maroc entre Bissau e Praia, sendo que, para estes voos de 70 minutos operados a meio da madrugada, a empresa cobra cerca de 500 euros ida e volta com poucos lugares disponíveis para venda. Quase em simultâneo, o ministro do Turismo e dos Transportes cabo-verdiano, Carlos Santos, recebia Eduardo Fairen Soria, CEO da TAAG-Linhas Aéreas de Angola, para estudar mais uma tentativa de criar uma rota entre os dois países.

“Independentemente de todas as reuniões e tentativas, a realidade é que as ligações aéreas entre os países africanos de língua Portuguesa são inexistentes ou são extremamente frágeis, caras e pouco adequadas à realidade”, lê-se no documento.