Sistema da Bloomberg traz mercado cambial em tempo real

Desde que o BNA o adoptou em Junho, aproximadamente 50 milhões USD foram leiloados duas vezes por semana no sistema.

As soluções adoptadas fornecem ao Banco Central visibilidade em tempo real da actividade do mercado, melhorando a supervisão do mercado cambial de Angola, além de permitir ao BNA gerenciar as suas operações de mercado com mais eficiência.

De acordo com as instruções do BNA ao mercado, bancos e empresas comerciais em Angola começaram a negociar electronicamente spot FX sobre FXGO.

A plataforma de negociação permite que as empresas coleccionem preços de vários bancos, o que ajudará as mesmas a obterem uma taxa mais competitiva.

O sistema de leilão da Bloomberg fornece um ambiente seguro para o BNA realizar electronicamente leilões de moeda e para os participantes do mercado rastrearem e licitarem.

“A implementação do sistema de negociação e leilão de FX da Bloomberg representa um marco muito importante no desenvolvimento do mercado de câmbio em Angola”, afirmou a directora do Departamento de Mercado de Activos do Banco Nacional de Angola, Tânia Lopes.