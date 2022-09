Singapura ultrapassa Hong Kong como principal centro financeiro da Ásia

Hong Kong perdeu o título de principal centro financeiro da Ásia para Singapura, numa classificação mundial em que Nova Iorque e Londres mantêm o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Singapura subiu três posições no Índice Global de Centros Financeiros (GFCI), respeitante à primeira metade do ano, divulgado na quinta-feira, ocupando o terceiro lugar.

Este `ranking` avalia a competitividade de 119 centros financeiros em todo o mundo.

Outrora um centro de transportes e logística asiático, Hong Kong ficou isolada do mundo durante mais de dois anos devido às políticas anti pandémicas, de acordo com a estratégia de zero casos da China.

Pelo contrário, Singapura eliminou as restrições à entrada de pessoas e reabriu as fronteiras no início do ano.

A cidade-Estado vai receber o Grande Prémio de Fórmula 1, na próxima semana, assim como uma série de conferências económicas nos próximos meses. O país espera registar quatro milhões de visitantes este ano.

Num comunicado, o governo de Hong Kong sublinhou que a pontuação da região chinesa no GFCI melhorou em comparação com o índice de 2021.

“Continuaremos a recolher opiniões e a ser ousados a avançar com reformas destinadas a consolidar e fortalecer o mercado de capitais de Hong Kong e o nosso papel como centro financeiro internacional”, referiu o comunicado, que não menciona as restrições ligada à pandemia.