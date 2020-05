Singapura tem melhor aeroporto do mundo e Japão tem o mais limpo

Em tempos de pandemia, o aeroporto de Haneda, em Tóquio (Japão), é um dos mais seguros para se frequentar. O terminal japonês foi eleito o mais limpo do mundo.

O aeroporto de Changi tem diversas atracções que encantam até mesmo quem não vai viajar. Os terminais do aeroporto têm cinema, piscina, spas e jardins temáticos com mais de mil borboletas e uma área verde cortada por um lago com carpas e até uma piscina.

Eleito o melhor do mundo por oito anos consecutivos, o grande destaque actual do aeroporto foi inaugurado somente no ano passado. O espaço baptizado de Jewel Changi Airport tem aproximadamente 137 mil metros quadrados e apresenta uma arquitectura arrojada de vidro e aço pela qual é possível ver os aviões cruzando o céu. O The Jewel conta, ainda, com a maior cachoeira interna do mundo.

Em tempos normais, o aeroporto tem voos para mais de 200 destinos em todo o mundo e mais de 5.000 pousos e decolagens por semana de 80 companhias aéreas internacionais. No ano passado, o aeroporto de Changi recebeu mais de 60 milhões de passageiros.