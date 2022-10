Singapura faz prospecção do sector petrolífero em Angola

Uma missão de empresários do sector de serviços da indústria petrolífera da Singapura manifestou esta quinta-feira em Luanda, interesse em investir em Angola neste domínio, caso o ambiente de negócios do País seja favorável.

A comitiva singapurenha, composta por seis empresas de grande porte e mais 15 empresários, contactou com a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera (Aecipa), num evento que contou com vários empresários angolanos deste segmento dos petróleos.

No evento, os empresários da Singapura manifestaram particular interesse em conhecer e entender o ambiente de investimento no segmento da prestação de serviços no ramo petrolífero, isto é, o conjunto de leis que o regula.

Os empreendedores daquele País asiático, afirmaram também que, se as condições de investimento em Angola forem satisfatórias, vão manter contactos para estabelecimento de parcerias com empresários locais.

À margem do fórum, que juntou empresários de Angola e da Singapura, o director regional para “Enterprises Singapura”, baseado na África do Sul, Alex Ho, disse à imprensa que seu país tem muitas soluções e experiências para prestação de serviços no domínio dos petróleos.